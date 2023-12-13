Дню Героев Отечества посвящается...

В Национальном музее Республики Татарстан состоялись мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, который отмечался 9 декабря.

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Газета «Казанские ведомости»
13 декабря 2023  10:13
Автор:
Ольга Иванычева

В пространстве выставки «Донбасс - Россия: история и современность» все желающие смогли посетить лекцию кандидата исторических наук, заместителя директора Музея современной истории России, преподавателя исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Никиты Аникина об истории Донбасса с XVIII века по СВО.

Ученый ответил на следующие вопросы: откуда взялось название «Донбасс», как возникла Новороссия и кто ее населял? почему Донбасс называли «сердцем России»? что стало с Новороссией после революции 1917 года и как Донбасс попал в состав Советской Украины? Также посетителям выставки была представлена программа «О доблести, о подвигах, о славе» с экскурсией по экспозиции «Донбасс - Россия: история и современность».

В рамках празднования Дня Героев Отечества в Национальном музее РТ татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» провело акцию «Письмо солдату».

Дети своими руками сделали открытки с рисунками и добрыми пожеланиями солдатам, которые сейчас находятся в зоне СВО. 

А субботним вечером юные музейные волонтеры при поддержке культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника» дали праздничный концерт. Школьники исполнили стихи, песни, посвященные Героям Отечества.

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