В Казани запустили 8 дополнительных рейсов электричек до аэропорта

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Город
19 февраля 2024  13:45
Автор:
Эндже Гарафиева

8 дополнительных рейсов электричек из Казани до аэропорта к 20 уже существующим ввели на время проведения международного турнира «Игры будущего» до 4 марта.

Расписание электричек:

• № 7602 отправление в 08:42, прибытие в 09:07;
• № 7604 отправление в 11:02, прибытие в 11:22;
• № 7606 отправление в 13:31, прибытие в 13:51;
• № 7608 отправление в 16:08, прибытие в 16:28;
• № 7610 отправление в 18:30, прибытие в 18:50.

В обратном направлении:
• № 7605 отправление в 14:25, прибытие в 14:45;
• № 7607 отправление в 15:38, прибытие в 15:58;
• № 7609 отправление в 21:43, прибытием в 22:08.

Промежуточных остановок нет.

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