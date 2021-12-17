 До конца 2021 года россияне получат пенсии, зарплаты и премии за декабрь
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До конца 2021 года россияне получат пенсии, зарплаты и премии за декабрь

Многодетные семьи и ветераны не останутся без поддержки государства.

Республика
17 декабря 2021  16:38
Автор:
Зульфия Низамова

Денежные выплаты: пенсии, зарплаты за январь и премии, уже заложенные в бюджет, будут произведены до Нового года. Об этом в пятницу, 17 декабря, в интервью URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам Светланы Бессараб, все выплаты будут произведены до отпуска согласно трудовому кодексу. Россияне, у которых зарплата и аванс приходятся на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премию и 13-ю зарплату до Нового года.

Также депутат Госдумы добавила, что многодетные семьи и ветераны в предновогодний период не останутся без поддержки властей.  

«Многодетные и малообеспеченные семьи получают подарки и поддержку. Сейчас существует множество программ, направленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатный вход в детский театр, экскурсии, материальная поддержка», - резюмировала Бессараб.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов назвал предновогодние пенсионные выплаты «не совсем продуманным решением».

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