До конца года в Казани откроют четыре медицинских учреждения

В этом году в столице Татарстана ведется строительство сразу четырех важных медицинских объектов. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. В жилом комплексе «Весна» появится современная поликлиника на 25 тысяч человек, где будут принимать не только терапевты, но и онкологи, травматологи, а также специалисты по реабилитации. Для маленьких жителей новых микрорайонов возводят детскую поликлинику в «Волжских просторах», которая сможет обслуживать 15 тысяч детей.

Особое внимание уделяется реконструкции приемного отделения городской больницы №18 – после завершения работ его площадь увеличится в 30 раз, что позволит оказывать помощь значительно большему числу пациентов. Уже в августе откроет свои двери новая амбулатория в поселке Вишневка.

Городские власти подчеркивают, что эти объекты особенно важны для быстрорастущих районов, где до сих пор не хватало медицинских учреждений. «Детская поликлиника в «Волжских просторах» – это давняя мечта местных жителей, которые вынуждены были возить детей к врачам в другие районы», – отмечает глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Планы по развитию медицинской инфраструктуры не ограничиваются текущим годом – до 2030 года в городе построят еще пять новых поликлиник и больничных корпусов в районах активной застройки. Сейчас на всех строительных площадках кипит работа: возводятся стены, прокладываются коммуникации, начинается внутренняя отделка. Параллельно ведется подбор квалифицированных медицинских кадров для работы в новых учреждениях.