До мая в Казани отреставрируют объекты, посвященные Великой Победе

Власти Казани планируют продолжить косметический ремонт и реставрацию памятных мест и объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом рассказала замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Так, в 2023 году отремонтировали 112 мемориальных комплексов и установили 8 памятных мемориалов к 9 мая.

В этом году к работе хотят привлечь активистов пазличных патриотических движений, школьников и студентов. Все работы завершить до 1 мая. Приводятся в порядок бюсты, малые архитектурные формы, памятники, стелы и обелиски, рассказала Сагитова.

По ее словам, важно сохранить историческую память о событиях прошлого, поэтому и организовывается ежегодная санитарная очистка памятников, братских и воинских захоронений.