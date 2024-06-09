До миллиона за контракт: призывникам в РТ предлагают альтернативу срочной службе

Каждый призывник в Татарстане может заменить срочную службу на контрактную на срок в один год и получить при этом до миллиона рублей. Об этом сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Согласно новому предложению, призывник может получить 195 тысяч рублей от Министерства Обороны РФ и еще 505 тысяч рублей от республики, если подпишет контракт до 31 июля. К этой сумме добавляются районные выплаты, что в итоге может составить до миллиона рублей.

Есть несколько направлений, которые могут предложить при замене срочной службы на контрактную. О них рассказывают на личном приеме в Пункте отбора на военную службу по контракту по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, дом 1/40.

Призывники могут заявить о желании подписать контракт в военном комиссариате, куда их вызовут для прохождения медицинской комиссии. Там им помогут подобрать часть, включая те, которые не участвуют в СВО. Выбор зависит от количества вакантных мест, состояния здоровья призывника и его профпригодности.

Новое предложение предоставляет молодым людям возможность сделать более осознанный выбор и получить финансовую поддержку при решении вопроса о военной службе.