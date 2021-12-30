До выполнения плана вакцинации в Татарстане осталось привить 160 тыс. человек

До выполнения плана вакцинации в 80% от всего населения осталось привить 160 тыс. татарстанцев. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине РТ.

«Это цифра для нас становится выполнимой. 2,29 млн уже вакцинировано, а это 75% от количества всего населения республики. Но ревакцинация становится для нас серьезным этапом», — отметила спикер.

Она отметила, поскольку действие QR-кода длится год, многие думают, что защищены от вируса в течении года, но эксперты всего мира говорят об иммунном статусе прививки в полгода, именно поэтому важно ревакцинироваться.

Ранее «КВ» писали, что в Татарстане за год увеличилось число тяжелых форм заболевания ковидом. В этому году этот показатель вырос на 22%.