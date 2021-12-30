 В Татарстане за год увеличилось число тяжелых форм заболевания ковидом
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В Татарстане за год увеличилось число тяжелых форм заболевания ковидом

В этому году этот показатель вырос на 22%.

Город
30 декабря 2021  09:56
Автор:
Артур Казанцев

В Татарстане за год увеличилось число тяжелых форм заболевания коронавирусом. Рост составил 22%. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина. 

Она отметила, что в 2020 году этот показатель составлял 3,2%, а в этом он вырос на 3,9%. 

При этом показатель бессимптомных форм заболевания сократилась в 4 раза, то есть 5,3%. 

Выросла и заболеваемость среди детей, в этом году число заболевших выросло в 3 раза. Помимо этого Патяшина отметила, что дети стали переносить болезнь в выраженной форме, а не без симптомов. 

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