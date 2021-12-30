В Татарстане за год увеличилось число тяжелых форм заболевания ковидом

В Татарстане за год увеличилось число тяжелых форм заболевания коронавирусом. Рост составил 22%. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Она отметила, что в 2020 году этот показатель составлял 3,2%, а в этом он вырос на 3,9%.

При этом показатель бессимптомных форм заболевания сократилась в 4 раза, то есть 5,3%.

Выросла и заболеваемость среди детей, в этом году число заболевших выросло в 3 раза. Помимо этого Патяшина отметила, что дети стали переносить болезнь в выраженной форме, а не без симптомов.