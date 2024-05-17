Должников ждет автоматический арест счетов

У ФССП теперь, что называется, развязаны руки в работе со средствами задолжавших граждан: по новым нормам они не должны выжидать какой-то срок для блокировки их счетов. Считается, что это новшество их дисциплинирует.

Временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Надежда Тарасова рассказала о нововведениях, которые ждут реальных и потенциальных должников. Дело в том, что в некоторые нормативные акты недавно были внесены изменения.

Если говорить кратко, то все они касаются работы приставов с действующими банковскими счетами должников.

Вот как описала процесс их блокировки Тарасова: «Арест должника возникает автоматически при возбуждении исполнительного производства. То есть поступает исполнительный документ, в программу судебный пристав-исполнитель вносит все данные, возбуждается исполнительное производство. И уже на самом первом этапе эта программа формирует постановление о наложении ареста на банковские счета должника». Напомним, ранее между открытием исполнительного производства и наложением ареста на счета проходило, как правило, несколько дней.

Далее процедура следующая: если должник погашает долг в течение пяти дней, арест снимается. А если не погашает, то судебный пристав, открывший производство, выносит постановление, обязательное к исполнению в любом финансовом учреждении. Уже после этого денежные средства должника на счете оказываются заморожены. Ни получить их, ни списать невозможно до погашения долга. Но замораживается не вся сумма на счету (точнее, на всех известных счетах) должника, а только равная сумме долга. Если на счету не хватает денег для уплаты долга, то судебный пристав обращает пристальное внимание на имущество должника.

«Если долг не был уплачен, пристав отправляет в банк два постановления - одно, чтобы снять арест со счета, а второе, чтобы принудительно взыскать с этого счета денежные средства для погашения задолженности. Должник и взыскатель получают соответствующие уведомления через »Госуслуги«, - добавила Тарасова. Поэтому она рекомендовала всем должникам рассчитываться как можно скорее.