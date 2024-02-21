Дом итальянца Джерманетто в Казани отремонтируют и отдадут Минпромторгу РТ

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Город
21 февраля 2024  09:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Два века назад здание на улице Островского в Казани принадлежало владелице табачной фабрики. В 40-е годы прошлого столетия в доме жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто. 

Памятник архитектуры является образцом барокко. Фасады украшены лепниной, во дворе частично оштукатурены, украшены кирпичным декором и окрашены по кирпичной кладке.

Эксперты выяснили, что крыша дома сейчас находится в аварийном состоянии. Здание отремонтируют, укрепят фундамент, отреставрируют крышу, восстановят фрагменты декора и передадут в пользование Министерства промышленности и торговли Татарстана, которое находится по соседству. 

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