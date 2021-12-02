Дом из фильма «Один дома» можно забронировать на сайте Airbnb

Дом из новогоднего фильма «Один дома», который находится в США в штате Иллинойс, можно забронировать на сайте аренды жилья Airbnb.

В доме семьи Маккалистеров — главных героев фильма предлагают поесть пиццу и макароны с сыром. Также посмотреть телевизор и собрать конструктор по мотива кинокартины. Что интересно в ванной комнате жилья находится тот лосьон отца Кевина, который «засветился» в одном из смешных эпизодов фильма.

Дом станет доступен в аренду с 7 декабря. Цена брони неизвестна.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани самые дешёвые цены на бронирования хостелов и отелей.