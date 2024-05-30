Дом купца Вениаминова хотят признать объектом культурного наследия

Здание дома купца Н.М. Вениаминова, расположенное на улице Япеева, 17 в Вахитовском районе Казани, решено включить в реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов России. Приказ комитета по охране ОКН Республики Татарстан сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Дом купца Вениаминова, выполненный из красного кирпича, стоит в глубине двора и представляет собой разновысотное трехчастное здание. Рядом с ним расположен главный дом, построенный в середине XIX века.

Приказ комитета будет находиться на экспертизе до 5 июня. В случае его утверждения власти определят границы объекта и возьмут его под охрану.

В 2020 году дом Вениаминова продавали за 45 млн рублей. В стоимость вошли здание площадью 607 квадратных метров с подведенными коммуникациями и участок размером почти 12 соток. Продавцом выступил один из банков Казани.

Исторические данные свидетельствуют, что дом был построен в 1849 году и принадлежал купцу 3-й гильдии Николаю Вениаминову, который был меценатом и благодетелем Кизического монастыря. С 1891 года до 1917 года здание находилось во владении дворянина Бутягина. После революции дом национализировали и использовали как коммунальное жилье.

В 90-е годы жильцов расселили по программе ликвидации ветхого жилья. С 2004 года здание пустовало. В 2017 году историко-культурная экспертиза подтвердила ценность памятника, а в 2018 году дом признали объектом культурного наследия муниципального значения.