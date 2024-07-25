Дом у озера Кабан в Казани включат в реестр объектов ОКН

Жилой дом работников валяльной фабрики, известный казанцам как «Татваленок», официально признан объектом культурного наследия. Здание у театра имени Камала на улице Татарстана было построено в 1930-е годы для работников обувной фабрики, теперь будет находиться под охраной государства. Об этом сообщает пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Здание привлекает внимание своей монументальностью и гармоничным сочетанием элементов постконструктивизма и неоклассицизма. Его фасады украшают колонны, пилястры, балконы с ажурными ограждениями. Интересно, что первоначально верхние этажи дома были окрашены «под охру», что еще больше выделяло его на фоне другой застройки.
«Татваленок» стал не только ярким примером жилищного строительства своей эпохи, но и свидетелем развития промышленности Казани. Валяльно-обувная фабрика, для рабочих которой и был построен дом, была одним из крупнейших предприятий города.
Специалисты отмечают хорошую сохранность здания. Несмотря на некоторые поздние изменения, «Татваленок» сохранил свою историческую подлинность.