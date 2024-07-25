Дом у озера Кабан в Казани включат в реестр объектов ОКН

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Город
25 июля 2024  08:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Жилой дом работников валяльной фабрики, известный казанцам как «Татваленок», официально признан объектом культурного наследия. Здание у театра имени Камала на улице Татарстана было построено в 1930-е годы для работников обувной фабрики, теперь будет находиться под охраной государства. Об этом сообщает пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

 Фото: комитет РТ по охране ОКН

Здание привлекает внимание своей монументальностью и гармоничным сочетанием элементов постконструктивизма и неоклассицизма. Его фасады украшают колонны, пилястры, балконы с ажурными ограждениями. Интересно, что первоначально верхние этажи дома были окрашены «под охру», что еще больше выделяло его на фоне другой застройки.

 Фото: комитет РТ по охране ОКН

«Татваленок» стал не только ярким примером жилищного строительства своей эпохи, но и свидетелем развития промышленности Казани. Валяльно-обувная фабрика, для рабочих которой и был построен дом, была одним из крупнейших предприятий города. 

Специалисты отмечают хорошую сохранность здания. Несмотря на некоторые поздние изменения, «Татваленок» сохранил свою историческую подлинность.

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