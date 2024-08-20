Дом в Нурлате после взрыва газа восстановят на бюджет РТ

Правительство Татарстана выделит средства на восстановление дома №9 по улице Заводской в Нурлате, где 6 апреля произошел взрыв газа. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Финансирование будет направлено на проектные, демонтажные и строительно-восстановительные работы. Источником средств станет резервный фонд Кабинета министров Татарстана. Контролировать расходование средств будет Министерство строительства республики.

В результате взрыва один человек погиб и еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, который использовался при установке натяжных потолков в одной из квартир.