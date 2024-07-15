Доплаты от государства по программе долгосрочных сбережений теперь доступны 10 лет

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Россия/Мир
15 июля 2024  18:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Государство продлило программу софинансирования долгосрочных сбережений до десяти лет.

Ранее доплаты от государства предоставлялись только в течение первых трех лет после открытия счета в НПФ. Теперь же участники программы смогут получать государственную поддержку в течение всего десятилетнего периода.

Для получения доплат необходимо ежегодно вносить на счет не менее двух тысяч рублей. Размер государственной доплаты зависит от заработка человека:

  • При доходе не более 80 000 рублей в месяц, государство добавит на счет сумму, равную внесенной участником.
  • При заработке от 80 000 до 150 000 рублей в месяц — половину от суммы, внесенной на счет.
  • При зарплате от 150 000 рублей — четверть от суммы, внесенной в программу.

Максимальная годовая доплата от государства одному человеку ограничена 36 000 рублей.

Данная мера направлена на стимулирование долгосрочного накопления средств и повышение уровня пенсионного обеспечения граждан.

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