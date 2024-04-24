Дополнительные электрички введут на майских праздниках в Казани

В Татарстане на железные дороги выйдут несколько дополнительных пригородных поездов.

Например, 26 апреля по направлению Казань – Арск добавят одну электричку, назначенную в 08:21, а в обратном направлении еще одну – на 10:55. Она же будет курсировать и 10 мая.

27 апреля и 8 мая введут электричку Казань-Кукмор с отправлением в 14:58, в обратном направлении – в 17:55.

Направления считаются самыми востребованными из имеющихся, поэтому на них первоочередно введены дополнительные меры.

Однако 27 апреля и 8 мая отменят электричку Казань – Арск – Казань, а 26 апреля и 10 мая – Казань – Кукмор – Казань.