Дорожные службы РТ подготовили к зимнему сезону более 1000 единиц техники

Более 1000 единиц специализированной техники подготовлены в Татарстане для обеспечения зимнего содержания автомобильных дорог. Технический парк включает 345 комбинированных дорожных машин, 130 автогрейдеров, 145 роторных снегоочистителей и свыше 400 единиц вспомогательной техники.

Все транспортные средства оснащены системой ГЛОНАСС-мониторинга и передают данные в геоинформационную систему Министерства транспорта республики. Для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий на дорогах установлены 83 автоматические метеостанции.

Как сообщил начальник управления автомобильных дорог Минтранса РТ Карим Нурмухаметов, дорожные службы полностью укомплектованы необходимыми материалами. В распоряжении подрядных организаций имеется 350 тысяч тонн песко-соляной смеси, 92 тысячи тонн технической соли и 283 тысячи тонн речного песка.

Обслуживание региональной дорожной сети осуществляют 9 подрядных организаций в рамках государственных контрактов, заключенных до 2026 года. В министерстве работает круглосуточная оперативная служба, контролирующая состояние автодорог.