ДОСААФ Татарстана проводит курс боевой подготовки для контрактников

На базе ДОСААФ в Татарстане реализуется специальная программа подготовки бойцов, подписавших контракт на службу в зоне СВО. Курс интенсивной подготовки, разработанный при участии опытных инструкторов, прошедших боевые действия, помогает новобранцам в кратчайшие сроки адаптироваться к реалиям современной войны.

В течение пяти дней будущие защитники Отечества получают комплексную подготовку, включающую в себя тактические занятия, обучение стрельбе, оказание первой медицинской помощи, а также знакомство с особенностями минно-взрывных устройств.

Программа построена таким образом, чтобы максимально приблизить условия обучения к реальным боевым действиям. Особое внимание уделяется психологической подготовке бойцов, формированию у них чувства товарищества и взаимовыручки.

Эффективность курса подтверждается положительными отзывами военнослужащих, уже находящихся в зоне СВО. По их словам, полученные знания и навыки помогают им успешно выполнять боевые задачи и повышают шансы на выживание в экстремальных условиях.

Стоит отметить, что Татарстан оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям. Помимо единовременных выплат, контрактникам предоставляется широкий спектр социальных гарантий.