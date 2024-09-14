ДОСААФ Татарстана проводит курс боевой подготовки для контрактников

news_top_970_100
Республика
14 сентября 2024  10:50
Автор:
Эндже Гарафиева

На базе ДОСААФ в Татарстане реализуется специальная программа подготовки бойцов, подписавших контракт на службу в зоне СВО. Курс интенсивной подготовки, разработанный при участии опытных инструкторов, прошедших боевые действия, помогает новобранцам в кратчайшие сроки адаптироваться к реалиям современной войны.

В течение пяти дней будущие защитники Отечества получают комплексную подготовку, включающую в себя тактические занятия, обучение стрельбе, оказание первой медицинской помощи, а также знакомство с особенностями минно-взрывных устройств.

Программа построена таким образом, чтобы максимально приблизить условия обучения к реальным боевым действиям. Особое внимание уделяется психологической подготовке бойцов, формированию у них чувства товарищества и взаимовыручки.

Эффективность курса подтверждается положительными отзывами военнослужащих, уже находящихся в зоне СВО. По их словам, полученные знания и навыки помогают им успешно выполнять боевые задачи и повышают шансы на выживание в экстремальных условиях.

Стоит отметить, что Татарстан оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям. Помимо единовременных выплат, контрактникам предоставляется широкий спектр социальных гарантий.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Осень за окном - овощи на стол!
Сентябрь: чем заняться в саду и огороде
Авоська
В Казани открылась выставка «Герои с нашего двора!»
Посиделки с соседями ушли в прошлое?
Казань объединила специалистов по патриотическому воспитанию из 33 регионов России
Казань объединила специалистов по патриотическому воспитанию из 33 регионов России
ДОСААФ Татарстана проводит курс боевой подготовки для контрактников
Почти 90 сел Татарстана подключат к интернету