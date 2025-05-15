«Доверие и сотрудничество - фундамент наших отношений» — Хуснуллин на открытии KazanForum

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Республика
15 мая 2025  11:54

В Казани состоялось торжественное открытие международного экономического форума «Россия – Исламский мир». Церемонию провели вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Хуснуллин отметил особую значимость мероприятия в Год защитника Отечества, подчеркнув, что форум стал важной площадкой для укрепления партнерства между Россией и странами исламского мира. «Товарооборот за последние 4 года вырос почти в полтора раза, что открывает новые перспективы сотрудничества», — заявил вице-премьер.

Минниханов поблагодарил участников из 57 стран ОИС, отметив, что форум охватывает ключевые направления — от исламских финансов до креативных индустрий. «Это уникальная площадка для диалога по всем актуальным вопросам», — подчеркнул руководитель республики.

KazanForum проходит с 13 по 18 мая, собрав более 20 тысяч участников. С 2023 года мероприятие имеет федеральный статус.

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