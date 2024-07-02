Доходы Татарстана превышают расходы: эксперты раскрыли бюджетную арифметику

С января по май в консолидированный бюджет Татарстана поступило 205,1 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель главы Минфина РТ Алла Анфимова.

Непосредственно в республиканский бюджет - 173,2 млрд рублей, остальное - в муниципальные бюджеты. На сегодня исполнение плана по наполнению консолидированного бюджета составило 48,4%. По сбору налогов Татарстан находится на пятом месте по стране среди всех субъектов и на первом по ПФО.

Большая доля налоговых поступлений пришлась на налог на прибыль - 66,9 млрд рублей и НДФЛ - 58,5 млрд рублей. Среди предприятий-передовиков по уплате налога на прибыль, как обычно, нефтегазовый комплекс - доля в 28,7%, химическое и нефтехимическое производство - 8,9%, торговля - 5,9%.

«Наиболее значительный рост за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в кредитных организациях. Рост составил 1,778 млрд рублей, или увеличение в 1,8 раза, в машиностроении - 652 млн рублей, рост на 28%, в лизинговых компаниях - 263,8 млн рублей, увеличение в 1,8 раза, в страховых компаниях - 29,8 млн рублей, рост на 34,3%», - раскрыла подробности поступлений налога на прибыль замминистра.

Но, несмотря на значительный рост направленных в бюджет средств в виде налога на прибыль, в целом вклад в пополнение бюджета и у банков, и у промышленного сектора пока невелик - 5,8% и 4,5% соответственно. Хотя на территории республики работают практически все крупные и даже средние банки страны. Да и свои финансовые организации у нас неплохо развиваются. К тому же трудно даже просто перечислить все предприятия-гиганты, которые являются лидерами в своих отраслях и работают как на внутренний рынок, так и на экспорт, базирующиеся в Татарстане.

При этом даже те отрасли, на которые ложится основная нагрузка по уплате налога на прибыль, то есть нефтехимия и добыча, показывают отрицательную динамику. Анфимова рассказала, что на некоторых предприятиях этих отраслей были вынужденные простои производства, а где-то увеличился размер себестоимости выпускаемой продукции.

Сборы НДФЛ в бюджет Татарстана выросли на 43%, или на 17,5 млрд рублей, за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анфимова объяснила этот факт ростом доходов населения республики. По ее словам, средний уровень зарплат на те же пять месяцев вырос

на 20,9%.

Немного выросли также и неналоговые доходы. Чиновница связала это с увеличением размеров штрафов за различные нарушения.

Другой заместитель министра финансов РТ - Гела Герасимова, отчиталась о расходах бюджета за тот же период. Для консолидированного бюджета РТ они составили 193,2 млрд рублей, или 37% от годового плана. Отрадно, что во всяком случае на данном этапе мы тратим меньше, чем собираем. 57% расходов идет на социально-культурную сферу. Только система образования, которая входит в эту сферу, за пять месяцев «потребила» 62,8 млрд рублей.

Плюс за отчетный период Татарстан получил из федерального центра субвенции на сумму 4,9 млрд рублей. В основном они идут на инфраструктурные проекты.

Герасимова добавила, что с января по май на все реализуемые в республике национальные проекты направлено 12,1 млрд рублей. Из них на проект «Безопасные качественные дороги» - 25%, на модернизацию и расширение магистральной структуры - 22%, на экологию - 15%, на здравоохранение - 10%, на образование и демографию - по 8%, на жилье и городскую среду - 5%.

А вот освоено было за указанный период только 9,3 млрд рублей. Откуда взялась разница почти в 3 миллиарда? Герасимова пояснила, что конкурсные процедуры по выбору подрядчика обычно затягиваются. Будем надеяться, что к завершению года разница между освоенными и выделенными средствами достигнет закономерного нуля.