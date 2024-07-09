Древний праздник «Питрау» справят на мамадышской поляне

XXVI республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» состоится 13 июля на поляне Тырлау села Зюри Мамадышского района. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Непосредственно праздник начнется в 16.00. А открытие запланировано и того позже, на 18.00. Все потому, что это вечерний праздник. Недаром иногда его называют ночным Сабантуем.

Праздник связан с языческой культурой. К примеру, на нем устанавливают шалаш, который внешне напоминает пирамиду. С его помощью связываются с высшими силами, чтобы просить их о богатом урожае. Но считали, что эту связь можно установить только во время Питрау. На повышение плодородия были ориентированы и обряды в виде хороводных напевов. Кряшены на Питрау издревле водили хороводы. Кроме того, по традиции жгли костры и устраивали молодежные игрища. Заодно потенциальные женихи знакомились с потенциальными же невестами.

Праздник обязательно заканчивался встречей утренней зари. Именно солнце пробуждало природу и обеспечивало пропитанием все живое на земле.

В программе «Питрау» зюрейская ярмарка «Тырлау», хоровод «Тугяряк уен», детская площадка «Айбагыр», игры на майдане «Питрау уеннары», игры на воде «Ылыяда уен», кряшенские подворья, площадка республиканского фестиваля кряшенского этнического искусства «Питрау түгәрәк уены», фотовыставка, поляна знакомств, площадки «Дары природы «Алан», «Песни родника «Тяпи», «Кряшенские угощения «Тябикмяк», игры у костра. Все как в старину, но с современным уклоном.

Самая молодежная часть - этнодискотека - будет проходить на площадке «Жяшляр жыены». А основной концерт - на большой сцене «Питрау жыруы». Здесь же состоится конкурс красоты и таланта «Кряшен чибяре», где девушки покажут свое мастерство в исполнении народных песен, танцев, поделятся знаниями традиций и истории своего народа.

Дополнительно предусмотрены конные скачки и борьба на поясах. В общем, скучать не дадут никому.

«Питрау» - это не просто праздник, это часть культурного наследия, которое бережно сохраняется в рамках государственной программы Татарстана «Сохранение идентичности татарского народа». Именно «Питрау» завершает череду национальных праздников народов республики, проводимых под эгидой Ассамблеи народов РТ.

Начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов озвучил сумму, в которую обойдется праздник, - 10 млн рублей. «Он проводится при поддержке Раиса республики, также присоединяются благотворители и спонсоры», - сообщил муниципальный чиновник.