ДРКБ Казани готова втрое увеличить коечный фонд

Детская республиканская клиническая больница Казани готова втрое увеличить коечный фонд. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Если раньше в больницах лечились 6-8 человек, то сейчас их число достигает 50, рассказал спикер.

По словам Жаворонкова, резкого скачка боятся не стоит.

"Увеличение в 6-8 раз, да это пугающая цифра, но когда мы посмотрим вглубь малых чисел, то это нормально" — отметил он.

Лаборатория ДРКБ готова отработать с большой загруженностью.

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