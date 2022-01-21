ДРКБ Казани готова втрое увеличить коечный фонд

Детская республиканская клиническая больница Казани готова втрое увеличить коечный фонд. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
В настоящее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Если раньше в больницах лечились 6-8 человек, то сейчас их число достигает 50, рассказал спикер.
По словам Жаворонкова, резкого скачка боятся не стоит.
"Увеличение в 6-8 раз, да это пугающая цифра, но когда мы посмотрим вглубь малых чисел, то это нормально" — отметил он.
Лаборатория ДРКБ готова отработать с большой загруженностью.
Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане уже готовы прививать детей от ковида