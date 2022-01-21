 ДРКБ Казани готова втрое увеличить коечный фонд
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ДРКБ Казани готова втрое увеличить коечный фонд

Лаборатория больницы сможет отработать с большой нагрузкой пациентов.

Республика
21 января 2022  13:48
Автор:
Роза Габитова

Детская республиканская клиническая больница Казани готова втрое увеличить коечный фонд. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Если раньше в больницах лечились 6-8 человек, то сейчас их число достигает 50, рассказал спикер.

По словам Жаворонкова, резкого скачка боятся не стоит.

"Увеличение в 6-8 раз, да это пугающая цифра, но когда мы посмотрим вглубь малых чисел, то это нормально" — отметил он.

Лаборатория ДРКБ готова отработать с большой загруженностью.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане уже готовы прививать детей от ковида

 

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ДРКБ Казани готова втрое увеличить коечный фонд