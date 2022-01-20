«Есть противопоказания»: в Татарстане уже готовы прививать детей от ковида

Тема детской вакцинации от COVID-19 волнует многих. Уже давно известно, что заражаются вирусом не только взрослые, но и дети. И если у взрослых заболевание чаще всего проявляется в тяжелой форме, то детское население переносят ковид почти бессимптомно и определить наличие вируса в организме можно только ПЦР-тестом.

При этом дети находятся в тесном контакте с семьей, ходят в школы, детские сады и посещают образовательные кружки, контактируя с большим количеством взрослых. С приходом в Татарстан нового штамма омикрон, вопрос о детской вакцинации встал еще острее. Несмотря на то, что омикроном дети пока не болеют, до их родителей он уже добрался.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» еще 24 ноября прошлого года. Она будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Как скоро появится «Спутник М» в Татарстане, какие есть противопоказания к детской вакцинации и сможет ли ребенок вакцинироваться сам без ведома родителей — читайте в материале «Казанских ведомостей».

«Нам нужно понимание двух сторон»

Сегодня в Детской республиканской клинической больнице прошла пресс-конференция на тему детской вакцинации от коронавируса. В ней приняли участие главный внештатный эпидемиолог РТ Дмитрий Лопушов и главный республиканский внештатный педиатр Светлана Сенек.

Первое же заявление эпидемиолога было о том, что детская вакцина приедет в Татарстан уже до конца января. Точных цифр Лопушов назвать не смог, но заверил, что с родителей уже начали собирать заявления о вакцинации детей.

Спикер рассказал, что «Спутник М» отличается от своего собрата «Спутника-V» лишь уменьшенным количеством частиц вируса, при этом по эффективности ему не уступает. У привитых детей, как и у взрослых, сведения о вакцинации будут появляться на сайте госуслуг, им так же будут выдавать QR-коды. При этом сертификат нигде требовать не будут, так как вакцинация осуществляется на добровольной основе.

Но вот поставить себе «Спутник М» без согласия родителей у детей не получится. Прививать юных татарстанцев будут будет только с согласия двух сторон.

«С учетом вакцинации детей от коронавирусной инфекции мы ориентируемся на мнение родителей. Соответственно, если ребенок согласен на вакцинацию, но родители против, то она делаться не будет. Нам нужно понимание двух сторон», — отметил спикер.

Эксперты добавили, что особых противопоказаний и аллергических реакций у детской вакцины нет.

«Есть противопоказания, которые общеприняты для любой вакцинации. Это острые заболевания, в тот момент, когда у ребенка есть температура, либо обострение хронических заболеваний. Тогда вакцинация противопоказана», — рассказала главный республиканский внештатный педиатр Светлана Сенек.

А вот в каком количестве поступят вакцины в Татарстан – пока неизвестно, поэтому предполагается, что вакцинировать детей будут в городских поликлиниках. Но при необходимости будут привлекать и медицинские пункты в общеобразовательных учреждениях, и в средних профессиональных технических учебных заведениях, отметил Лопушов.

Количество больных детей растет не по дням, а по часам. Для них уже готовы развернуть койки

О необходимости детской вакцинации говорит не только очередной скачок заболевших взрослых, но и рост числа больных детей. Если к концу прошлого года в ковидном отделении ДРКБ находилось около пяти-шести детей, то на сегодняшний день эта цифра возросла в 7,5 раз, до 43. При этом, в республике есть и новорожденные с COVID-19. Клинических проявлений заболевания у этих детей нет, но ПЦР-тест положительный.

Главный педиатр также сообщила, что всего в республике развернуто 90 ковидных коек для детей, хотя ранее это число было в два раза меньше – за последнее время из-за увеличения количества заболевших пришлось задействовать и второе отделение. Сенек отметила, что на сегодня в Татарстане пока что два провизорных центра для детей — ДРКБ и больница в Лениногорске, которая обслуживает более отдаленные районы.

«В Минздраве есть план реагирование по открытию новых коек не только в Казани. В каждой центральной районной больнице есть и взрослые, и детские койки. В случае необходимости они будут разворачиваться», — добавил Лопушов.

При этом спикеры отметили, что республика не страдает ни кадровым голодом в этой отрасли, ни ресурсным. Все отделения оснащены как кислородными точками, так и всеми необходимыми для лечения больных медикаментами.