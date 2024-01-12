Дружба культуры и «цифры» - веление времени

Чтобы привлечь молодежь в музеи, театры, концертные залы, библиотеки, дома культуры, необходимо шагать в ногу со временем. А без цифровых технологий сделать это просто невозможно.

- В рамках нацпроекта «Культура» есть целое направление, связанное с цифровизацией: оцифровка музейных экспонатов, книжных памятников в специальных приложениях. Но пока об этих сервисах знают не так много людей.

Ярким примером применения цифровых технологий для сохранения и изучения нашего наследия является платформа «Артефакт» - медиагид по музеям России. На сегодняшний день на платформе представлены 9 музеев и 10 выставочных проектов Татарстана, - рассказал начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов на предновогодней пресс-конференции, посвященной цифровизации в сфере культуры.

Он отметил, что заслуживает внимания и проект «Кино + Театр», где зрителям представляют видеозаписи архивных спектаклей театра имени Г.Камала. Набирает популярность виртуальный концертный зал, где можно увидеть концерты лучших оркестров России.

На портале «Культура.РФ» Республика Татарстан представлена 445 государственными и муниципальными учреждениями культуры. В 2023 году они провели 1627 трансляций, создали 159 тысяч 834 новых события - почти в два раза больше, чем в 2022-м.

Национальная электронная библиотека РТ насчитывает 1 миллион 110 тысяч 656 библиографических записей. В минувшем году зарегистрировано 356 тысяч 193 посещения.

В 2023 году по заказу Министерства культуры РТ началась разработка портала «Культурный Татарстан». Как рассказала руководитель отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» Эльмира Мубаракшина, портал будет представлять единую информационную систему культурной сферы Татарстана по различным направлениям. На портале можно будет следить за событиями культурной жизни не только Казани, но и получать оперативную информацию о том, что происходит в городах и районах республики. Также появится возможность приобретать билеты на спектакли, концерты, выставки, виртуально посещать мастер-классы по разным видам творчества, народным ремеслам и промыслам, другие культурные мероприятия. Желающие смогут воспользоваться обратной связью - оставить свой отзыв о мероприятии, о том, как оно было организовано.

А еще на сайте «Культурный Татарстан» разрабатываются уникальные виртуальные маршруты по республике с информацией об объектах культуры, и каждый посетитель сайта сможет сформировать свой индивидуальный маршрут. Также там разместится реестр мастеров народных промыслов. У каждого из них будет свой личный кабинет, и с мастером можно будет напрямую связаться, чтобы приобрести понравившиеся изделия. Пилотная версия сайта и мобильного приложения уже разработана.