Впервые за 16 лет два игрока «Ак Барса» забросили по 30 шайб

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Спорт
24 февраля 2025  12:16
Автор:
Эдгар Витковский

Артём Галимов, отличившийся в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (2:1), забросил свою 30-ю шайбу в сезоне. Он догнал своего одноклубника Дмитрия Яшкина в снайперской гонке «Ак Барса», причём два игрока повторили достижение 16-летней давности.

В сезоне 2008/09 сразу два хоккеиста «Ак Барса» преодолели планку в 30 шайб за регулярку – это Данис Зарипов (34) и Алексей Морозов (32). С того момента ни один игрок не добирался до отметки в 30 голов за первый этап чемпионата. Ближе всего был Стефан Да Коста в сезоне 2020/21 (27).

Отметим, что Артём Галимов близок к попаданию в топ-5 лучших бомбардиров «барсов» за один регулярный чемпионат. Сейчас его опережают Алексей Морозов (56) и Джастин Азеведо (53).

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