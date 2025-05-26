Дубль «Рубина» разгромил «Акрон-2»

«Рубин-2» одержал домашнюю победу над фарм-клубом «Акрона» в 7-м туре группы 4 Дивизиона Б Второй лиги. Казанцы разгромили соперника со счётом 5:0, хет-трик оформил Дмитрий Прохоров, по одному голу забили Ленар Фаттахов и Никита Васильев. Примечательно, что Васильев провёл второй матч за два дня: 24 мая он провёл 12 минут в игре РПЛ с «Оренбургом», днём позже отыграл 25 минут с дублем «Акрона».

Победа подняла казанцев в тройку лидеров группы, команда набрала 14 очков. У лидера, «Амкара», 17 очков.