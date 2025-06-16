Дубль «Рубина» разошёлся вничью с «Амкаром»

«Рубин-2» на своём поле сыграл вничью с пермским «Амкаром» в матче 10-го тура Группы 4 Дивизиона Б Второй лиги. Казанцы первыми открыли счёт – на 47-й минуте отличился Артём Зиясов, однако спустя десять минут Даниил Зуев отквитал один мяч. С 63-й минуте дубль «Рубина» играл в меньшинстве после удаления Дамира Багаутдинова, получившего вторую жёлтую карточку. Казанцам удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности.

«Рубин-2» продлил свою серию без поражений до восьми игр. Команда идёт на третьей строчке, отставая от лидера, «Амкара», на три очка.