Два человека погибли при пожаре в садоводческом товариществе под Казанью

news_top_970_100
Республика
19 мая 2025  08:01

Трагический инцидент произошел в ночь на 19 мая в СНТ «Урожай» на территории Калмашского сельского поселения. Около 1:00 ночи в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого садового домика, сообщает Прокуратура Тукаевского района.

По предварительной информации, жертвами огня стали супружеская пара, проживавшая в этом доме. Личности погибших установлены.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа во главе со старшим помощником прокурора района Альбертом Ильясовым. Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по факту трагедии.

Специалисты изучают возможные причины возгорания.

Точная причина пожара и обстоятельства трагедии будут установлены по результатам прокурорской проверки и судебно-медицинской экспертизы.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан перевыполнил план по ИЖС и наращивает темпы жилищного строительства
Два человека погибли при пожаре в садоводческом товариществе под Казанью
«Сокол» проиграл лидеру группы
Сборная России U20 завоевала «Кубок Будущего»
19 мая в Татарстане ожидаются сильные дожди и грозы
Глава Татарстана подчеркнул роль Болгара как символа единства и прогресса
Гороскоп на неделю с 19 мая по 25 мая 2025 года
5 человек пострадали в ДТП за сутки в Казани