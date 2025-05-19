Два человека погибли при пожаре в садоводческом товариществе под Казанью

Трагический инцидент произошел в ночь на 19 мая в СНТ «Урожай» на территории Калмашского сельского поселения. Около 1:00 ночи в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого садового домика, сообщает Прокуратура Тукаевского района.

По предварительной информации, жертвами огня стали супружеская пара, проживавшая в этом доме. Личности погибших установлены.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа во главе со старшим помощником прокурора района Альбертом Ильясовым. Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по факту трагедии.

Специалисты изучают возможные причины возгорания.

Точная причина пожара и обстоятельства трагедии будут установлены по результатам прокурорской проверки и судебно-медицинской экспертизы.