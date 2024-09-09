Два человека скончались в Татарстане из-за лихорадки Западного Нила

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Город
9 сентября 2024  14:22
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане зафиксированы первые случаи смерти от лихорадки Западного Нила. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник, опасное заболевание унесло жизни двух человек.

Всего в республике подтверждено 14 случаев заражения. Пять пациентов с лихорадкой Западного Нила находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести. Остальные пациенты либо уже выписаны, либо проходят лечение на дому.

Лихорадка Западного Нила – острая вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары. Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, ломотой в теле, тошнотой. Возможно появление кожной сыпи. Врачи напоминают о важности профилактических мер. Необходимо использовать репелленты, защищающие одежду, избегать прогулок вблизи водоемов в вечернее время, когда комары наиболее активны.

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