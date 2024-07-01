Два ДТП с участием диких животных произошли за выходные в Татарстане

За прошедшие выходные на дорогах Татарстана произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.

Аварии произошли на трассах Казань-Оренбург (Новошешминский район) и Казань-Шемордан (граница Пестречинского и Тюлячинского районов).

В первом случае водитель легкового автомобиля сбил косулю, во втором – лося. Животные погибли от полученных травм. Автомобили получили серьезные повреждения.

Госкомитет РТ по биоресурсам обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на дорогах, особенно вблизи лесов и местах, где возможна миграция диких животных. Необходимо обращать внимание на дорожные знаки, предупреждающие о возможности появления диких животных, и снижать скорость в таких местах.