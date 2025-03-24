Два форварда «Ак Барса» стали лучшими снайперами команды за регулярку

news_top_970_100
Спорт
24 марта 2025  19:42
Автор:
Эдгар Витковский

Нападающие Артём Галимов и Дмитрий Яшкин стали лучшими снайперами команды за одну регулярку в современной истории – впервые сразу два игрока достигли отметки в 35 голов. Ранее рекорд принадлежал Алексею Морозову (сезон 2006/07) и Данису Зарипову (2008/09), оба форварда отличились по 34 раза за регулярный чемпионат.

Артём Галимов забросил свою 35-ю шайбу ещё 12 марта в игре с «Трактором» (6:2), Дмитрий Яшкин оформил 35-й гол в овертайме матча с «Сибирью» (3:2 ОТ). От тройки лучших снайперов команды за один сезон игроков отделяют пять шайб.

news_right_column_240_400
Новости
«Зилант» упрочил лидерство за шесть игр до окончания чемпионата
Жители Казани смогут пройти бесплатную флюорографию 25 и 26 марта
Два форварда «Ак Барса» стали лучшими снайперами команды за регулярку
РТ получит 2,7 млрд рублей на развитие технологий беспилотников
Казань встретит 25 марта весенними +10°C
Свыше 28 тысяч медиков Татарстана получают спецвыплаты
Анвар Гатиятулин рассказал, кто будет защищать ворота команды в Екатеринбурге
«Ак Барс» на 19-м месте в списке самых посещаемых клубов Европы