Два форварда «Ак Барса» стали лучшими снайперами команды за регулярку

Нападающие Артём Галимов и Дмитрий Яшкин стали лучшими снайперами команды за одну регулярку в современной истории – впервые сразу два игрока достигли отметки в 35 голов. Ранее рекорд принадлежал Алексею Морозову (сезон 2006/07) и Данису Зарипову (2008/09), оба форварда отличились по 34 раза за регулярный чемпионат.

Артём Галимов забросил свою 35-ю шайбу ещё 12 марта в игре с «Трактором» (6:2), Дмитрий Яшкин оформил 35-й гол в овертайме матча с «Сибирью» (3:2 ОТ). От тройки лучших снайперов команды за один сезон игроков отделяют пять шайб.