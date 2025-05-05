Два игрока «Ирбиса» вызваны в сборные U20

Два игрока казанского «Ирбиса» вызваны в сборные для участия в «Кубке Будущего» – турнир состоится в Новосибирске с 15 по 18 мая. В сборную России U20 вызван нападающий Малик Саберзянов, а форвард Ярослав Антонов будет защищать цвета сборной Беларуси U20. С 4 по 14 мая хоккеисты будут на учебно-тренировочном сборе, после чего отправятся в Новосибирск. Участниками «Кубка Будущего» станут сборные России U18 и U20, сборная Беларуси U20, а также команда Студенческой хоккейной лиги.

В минувшем сезоне Малик Саберзянов стал лучшим бомбардиром «Ирбиса», набрав 52 (18+34) очка в 57 играх. Ярослав Антонов завершил чемпионат с 3 (2+1) баллами за результативность в 34-х встречах.