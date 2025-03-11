Два игрока «Рубина» вошли в символическую сборную тура

Представлен рейтинг лучших игроков 20-го тура РПЛ по версии «Матч Премьер» – в него вошли сразу два футболиста «Рубина». Впервые в сезоне в рейтинг вошёл защитник Руслан Безруков, отличившийся двумя результативными передачами в матче со «Спартаком». Нападающий Мирлинд Даку вошёл в подборку MVP тура второй раз в сезоне – он огорчил красно-белых двумя голами. Отметим, что Даку досрочно завершил встречу 20-го тура из-за удаления, заработанного на 74-й минуте.