Два игрока «Рубина» вошли в символическую сборную тура

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Спорт
11 марта 2025  11:06
Автор:
Эдгар Витковский

Представлен рейтинг лучших игроков 20-го тура РПЛ по версии «Матч Премьер» – в него вошли сразу два футболиста «Рубина». Впервые в сезоне в рейтинг вошёл защитник Руслан Безруков, отличившийся двумя результативными передачами в матче со «Спартаком». Нападающий Мирлинд Даку вошёл в подборку MVP тура второй раз в сезоне – он огорчил красно-белых двумя голами. Отметим, что Даку досрочно завершил встречу 20-го тура из-за удаления, заработанного на 74-й минуте.

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