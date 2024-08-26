Два миллиона тонн зерна уже собраны аграриями Татарстана

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Республика
26 августа 2024  12:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Аграрии Татарстана продолжают активную уборку зерновых культур. По данным пресс-службы Минсельхозпрода РТ, на сегодняшний день собрано уже 2 миллиона тонн зерна.

Средняя урожайность по республике составляет 30 центнеров с гектара.

В настоящее время уборка зерновых идет в 43 районах республики. За последние два дня было собрано более 162 тысяч тонн сельскохозяйственных культур.

В некоторых хозяйствах Тетюшского района урожайность зерновых превысила 42,5 центнеров с гектара. В Мензелинском, Аксубаевском и Тукаевском районах урожайность также впечатляет – более 36,7 центнеров с гектара.

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