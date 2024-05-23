Два подростка в Татарстане скончались, управляя подаренными родителями мотоциклами

В Госавтоинспекции Татарстана отметили, что в регионе участились случаи управления несовершеннолетними питбайками, эндуро и кроссовыми мотоциклами. Такая техника предназначена только для использования на специально оборудованных трассах и площадках. Родители нередко дарят опасные игрушки своим детям, не задумываясь о трагических последствиях.

Например, в Елабуге 14-летний подросток столкнулся с автобусом и скончался от полученных травм. А в Рыбно-Слободском районе юный мотоциклист попал в ДТП и умер в реанимации.

Инспекторы предупреждают родителей, что ууправлять мототехникой разрешено только с 16 лет после обучения в автошколе и получения водительского удостоверения соответствующей категории.