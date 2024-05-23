Два подростка в Татарстане скончались, управляя подаренными родителями мотоциклами

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Республика
23 мая 2024  19:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В Госавтоинспекции Татарстана отметили, что в регионе участились случаи управления несовершеннолетними питбайками, эндуро и кроссовыми мотоциклами. Такая техника предназначена только для использования на специально оборудованных трассах и площадках. Родители нередко дарят опасные игрушки своим детям, не задумываясь о трагических последствиях.

Например, в Елабуге 14-летний подросток столкнулся с автобусом и скончался от полученных травм. А в Рыбно-Слободском районе юный мотоциклист попал в ДТП и умер в реанимации. 

Инспекторы предупреждают родителей, что ууправлять мототехникой разрешено только с 16 лет после обучения в автошколе и получения водительского удостоверения соответствующей категории.

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