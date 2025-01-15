Два татарстанских хоккеиста вошли в обновленный рейтинг Драфта НХЛ-2025

Один уже выступает за океаном.

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Спорт
15 января 2025  16:39
Автор:
Эдгар Витковский

Центральное Скаутское бюро НХЛ опубликовало обновленный рейтинг игроков доступных для выбора на Драфте НХЛ-2025. В расширенный список попали два татарстанских хоккеиста: нападающие Руслан Каримов и Малик Саберзянов.

Каримов, уроженец Альметьевска, с текущего сезона выступает в канадской лиге OHL. В 40 матчах он набрал 20 (10+10) очков при показателе полезности «-4». Саберзянов, родившийся в Нижнекамске, играет в казанском «Ирбисе». В чемпионате МХЛ этого сезона форвард набрал 37 (14+23) очков в 34-х встречах и является лучшим бомбардиром команды.

Напомним, что в октябрьский рейтинг Центрального Скаутского бюро также попали два татарстанца: Руслан Каримов и Султан Абдукадыров.

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