Два татарстанских хоккеиста вошли в обновленный рейтинг Драфта НХЛ-2025

Центральное Скаутское бюро НХЛ опубликовало обновленный рейтинг игроков доступных для выбора на Драфте НХЛ-2025. В расширенный список попали два татарстанских хоккеиста: нападающие Руслан Каримов и Малик Саберзянов.

Каримов, уроженец Альметьевска, с текущего сезона выступает в канадской лиге OHL. В 40 матчах он набрал 20 (10+10) очков при показателе полезности «-4». Саберзянов, родившийся в Нижнекамске, играет в казанском «Ирбисе». В чемпионате МХЛ этого сезона форвард набрал 37 (14+23) очков в 34-х встречах и является лучшим бомбардиром команды.

Напомним, что в октябрьский рейтинг Центрального Скаутского бюро также попали два татарстанца: Руслан Каримов и Султан Абдукадыров.