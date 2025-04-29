Два теплохода столкнулись в Казанском речном порту

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Город
29 апреля 2025  13:48

В акватории Казанского речного порта произошло столкновение теплоходов «Урал» и «Две столицы» во время швартовки у 12-го причала. Как сообщает МЧС Татарстана, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений судов.

В результате инцидента на теплоходе «Две столицы» зафиксированы повреждения четырех пиллерсов (вертикальных опор) на главной и второй палубах. Судоходная обстановка в порту не нарушена, движение других судов продолжается в штатном режиме.

Специалисты проводят расследование для установления причин происшествия. Владельцам судов предстоит оценить ущерб и организовать ремонтные работы.

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