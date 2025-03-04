Два воспитанника «Рубина» вызваны в молодёжную сборную России

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Спорт
4 марта 2025  18:13
Автор:
Эдгар Витковский

Опубликован расширенный список молодёжной сборной России на две контрольные игры против Колумбии. В него вошли два воспитанника «Рубина»: защитник Илья Рожков и нападающий Даниил Моторин.

Рожков в текущем сезоне провёл за казанцев 17 игр в РПЛ, отличился голом и результативной передачей. Ещё три игры и один гол защитник присовокупил в Кубке России. Даниил Моторин в январе отправился в аренду в КАМАЗ и успел провести один матч за челнинцев. В 2024-м Моторин выступал за «Рубин-2», в 25 матчах он отличился 13 раз и трижды ассистировал партнёрам.

Гостевые игры против Колумбии U20 россияне проведут 22 и 23 марта.

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