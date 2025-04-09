Два «Зенита», казанский и петербургский, сразятся за золото ЧР

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Спорт
9 апреля 2025  12:32
Автор:
Эдгар Витковский

Определились пары команд, которые разыграют медали чемпионата России по волейболу среди мужских команд. В финале встретятся казанский и петербургский «Зенит». Серия за золото начнётся в Казани играми 17 и 19 апреля. Бронзовые медали между собой оспорят «Белогорье» и «Динамо-ЛО», данная серия стартует 16 апреля в Туле.

В регулярном чемпионате казанский «Зенит» дважды обыграл петербуржцев (3:0, 3:1), а также нанёс два поражения в четвертьфинале Кубка России (3:1, 3:1). «Белогорье» обменялось победами с «Динамо-ЛО» (3:0, 1:3).

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