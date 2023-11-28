Две премьеры в один день - две непохожие истории о любви

Днем в казанской школе «СОлНЦе» состоялся показ спектакля по повести Пушкина «Барышня-крестьянка» в постановке Юрия Печенежского, а вечером в Зеркальном зале театра представили премьеру спектакля режиссера Владимира Даная по чеховскому рассказу «Дом с мезонином». Эскизы этих постановок были созданы летом в рамках лаборатории «Театр у школьной доски». И вот лабораторные постановки вошли в репертуар ТЮЗа.

Сюжет «Дома с мезонином» прост: художник вспоминает, как в молодости жил в имении друга и познакомился с соседями. С их старшей сестрой он поссорился, а в младшую влюбился. Но любви не суждено было сбыться... Здесь нет привычных для театрального зала кулис, занавеса. Актеры играют буквально в нескольких шагах от зрителей. Спектакль длится 30 минут, и после него еще полчаса идет диалог со зрителями. О новых экспериментальных постановках рассказал главный режиссер ТЮЗа Радион Букаев:

- Нынешним школьникам надо предлагать какие-то необычные, современные театральные формы, чтобы заинтересовать их. Поэтому наш театр осваивает новые пространства. На самом деле не так важно, где играть: на сцене, в фойе, школе, спортивном зале, на улице, в парке, во дворе... Для нас важна не просто форма, но и содержание: про что эта история, зачем она сделана именно сейчас, чем может быть интересна современной аудитории... Для нас очень важен диалог со зрителями, поэтому после спектакля ребята могут пообщаться с его создателями, обсудить то что увидели, высказать свое мнение о том, что их, может быть, задело, заставило сопереживать героям.

- Насколько современные школьники готовы воспринимать такой неожиданный театр?

- Здесь они начинают понимать, что театр бывает разный. Мы предлагаем зрителям не театр-развлечение, не театр-досуг. Мы предлагаем работу - работу интеллектуальную. Например, у Шекспира все ясно и понятно: герой - это герой, злодей - это злодей. А у Чехова все гораздо сложнее. У него нет «плохих» и «хороших». Когда его персонаж говорит «да» - это не всегда «да». Его «да» - это «скорее да, чем нет», «может быть», «да, если...» А «нет» - это не всегда «нет». Эти слова у Чехова имеют множество смыслов и оттенков. Чеховское сознание - это сознание современного человека. В его пьесах вроде бы ничего не происходит, а внутри каждого персонажа идет большая работа, кипят эмоции. И ребята это чувствуют, потому что Чехов очень точно отражает наш сложно организованный мир, наши отношения друг с другом. И не просто чувствуют, они, как и все мы, живут в этом мире.

- Хождение театра в народ, к своим зрителям - это давняя традиция?

- Безусловно, это всегда было, есть и будет. И это не просто эксперимент ради эксперимента. Я считаю, что вокруг театра надо создавать театральную среду, театральное пространство. Это мало кто делает из репертуарных театров так целенаправленно, как Казанский ТЮЗ. Мы играем спектакли в парках, скверах, на улицах, в трамвае... Есть задумка поставить спектакль в бане. Почему нет?

Записываем спектакль-променад с КФУ, который будем играть в стенах университета. В содружестве с Музеем Горького и Шаляпина записываем спектакль-променад «Легкий человек» по рассказам Горького. Герой рассказов - реальный человек, с которым Горький был знаком. Спектакль плавно переходит в экскурсию по музею, где зрители узнают историю жизни этого человека. Но не надо думать, что мы забываем большую сцену. Там тоже идут спектакли, готовятся премьеры.