Две тысячи сирот в Татарстане обеспечили квартирами

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Республика
15 июля 2024  17:59
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане в этом году планируют приобрести 621 жилое помещение для детей-сирот, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

На приобретение жилья в 22 районах республики планируется потратить 1 млрд 742 млн рублей, из которых 101 млн рублей выделено из федерального бюджета, заявил глава министерства Азат Кадыров на совещании по вопросам приобретения жилья для детей-сирот.

За последние три года в Татарстане было  передано около 2 тысяч жилых помещений детям-сиротам.

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