Две тысячи сирот в Татарстане обеспечили квартирами

В Татарстане в этом году планируют приобрести 621 жилое помещение для детей-сирот, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

На приобретение жилья в 22 районах республики планируется потратить 1 млрд 742 млн рублей, из которых 101 млн рублей выделено из федерального бюджета, заявил глава министерства Азат Кадыров на совещании по вопросам приобретения жилья для детей-сирот.

За последние три года в Татарстане было передано около 2 тысяч жилых помещений детям-сиротам.