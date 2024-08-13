Движение на М-7 в Татарстане будет ограничено ночью 14 августа

Водителей предупреждают о временных неудобствах в ночь на 14 августа на трассе М-7 «Волга».

В связи с установкой габаритных ворот над проезжей частью, движение транспорта будет ограничено на двух участках: в районе деревни Иксуар (871 км) и недалеко от села Уразбахтино (954 км).

Как сообщает «Волго-Вятскуправтодор», движение в сторону Уфы будет приостановлено с часу до двух часов ночи, а в сторону Москвы – с двух до трёх часов. Отмечается, что указанное время может быть скорректировано в зависимости от погодных условий и хода работ.