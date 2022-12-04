Движение по улице Блюхера в Казани ограничат на две недели

В столице Татарстана с 7 по 22 декабря будет ограничено движение по улице Блюхера. Изменения связаны со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Так, движение перекроют по автомобильной дороге возле дома №4, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Республики Татарстан на две недели ограничат движение по улице Короленко. Изменения связаны со строительством сетей водоснабжения. Так, с 6 по 23 декабря будет закрыта часть возле дома № 85 по ул. Короленко.