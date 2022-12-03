 В Казани на две недели перекроют движение по улице Короленко
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В Казани на две недели перекроют движение по улице Короленко

Ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения.

Город
3 декабря 2022  11:28
Автор:
Карина Кострулева

В Казани на две недели ограничат движение по улице Короленко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ткже в ведомстве подчеркнули, что ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения. Так, с 6 по 23 декабря будет закрыта часть возле дома № 85 по ул. Короленко. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ временное ограничение движение по улице Лебедева в Казани продлили почти на месяц — до 31 декабря. Так, частично перекрыт проезд возле административного здания ИК № 18 и между зданиями колонии и № 1 стр.1.

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