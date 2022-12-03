В Казани на две недели перекроют движение по улице Короленко

В Казани на две недели ограничат движение по улице Короленко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ткже в ведомстве подчеркнули, что ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения. Так, с 6 по 23 декабря будет закрыта часть возле дома № 85 по ул. Короленко.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ временное ограничение движение по улице Лебедева в Казани продлили почти на месяц — до 31 декабря. Так, частично перекрыт проезд возле административного здания ИК № 18 и между зданиями колонии и № 1 стр.1.