Движение по улице Петербургской частично ограничат почти на месяц

В столице Татарстана на время ограничат движение по улице Петербургской. Изменения связаны с проведением работ по переустройству канализационных сетей, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Так, проезд закроют с 28 ноября по 26 декабря возле дома №78/1 по улице Петербургской и возле пересечения с улицей Островского.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани частично ограничат движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. С 26 ноября по 11 декабря частично закроют дорогу на улице Васильченко около домов № 1в, 7, 63 и на улице Восстания рядом со зданием № 100 корп.10. С 11 декабря по 31 декабря для движения пешеходов и автомобилей перекроют участок на улице Восстания рядом с домом № 80.