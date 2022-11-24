 В Казани частично ограничат движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова
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В Казани частично ограничат движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова

Это связано с работами на сетях газопровода.

Город
24 ноября 2022  14:01
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани частично ограничат движение по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Так, с 26 ноября по 11 декабря частично закроют дорогу на улице Васильченко около домов № 1в, 7, 63 и на улице Восстания рядом со зданием № 100 корп.10.

С 11 декабря по 31 декабря для движения пешеходов и автомобилей перекроют участок на улице Восстания рядом с домом № 80.

В это же время закроют часть тротуара по улице Восстания возле здания № 83а, а также частично перекроют местный проезд на улице Кулахметова рядом со зданием № 31.

В Комитете внешнего благоустройства отметили, что это связано с работами на сетях газопровода.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани почти на две недели – с 22 по 28 ноября – ограничат движение по улице Декабристов. Так, частично будет перекрыт проезд между домами №180 по ул. Декабристов, а также №8 по ул. Академика Королева.

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