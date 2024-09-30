Движение поездов после схода грузового вагона в Татарстане восстановлено

Движение поездов на станции Тихоново в Татарстане, нарушенное из-за схода грузового вагона, восстановлено.

Напомним, сегодня днем на станции Тихоново в Менделеевском районе Татарстана с рельсов сошел порожний грузовой вагон, что привело к временному прекращению движения поездов на данном участке Куйбышевской железной дороги.

К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда. Железнодорожники оперативно провели аварийно-восстановительные работы, и уже в 17:45 движение поездов на станции Тихоново было полностью восстановлено.

Причины схода грузового вагона все еще устанавливаются.