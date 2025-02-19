Движение трамваев в Казани полностью восстановлено после аварии на ТЭЦ-1

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Город
19 февраля 2025  15:45

В Казани устранены последствия аварийного отключения напряжения на ТЭЦ-1, которое временно приостановило движение трамваев на нескольких маршрутах. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».  

Авария на ТЭЦ-1 привела к отключению электроэнергии, что повлияло на работу трамвайных линий. Движение трамваев №1, 2, 3, 5 и 5а было приостановлено на участке от улицы Татарстан – Тукая до улицы Модельной.  

Специалисты оперативно провели работы по восстановлению электроснабжения. Благодаря их усилиям движение трамваев было возобновлено в штатном режиме.  

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