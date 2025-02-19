Движение трамваев в Казани полностью восстановлено после аварии на ТЭЦ-1

В Казани устранены последствия аварийного отключения напряжения на ТЭЦ-1, которое временно приостановило движение трамваев на нескольких маршрутах. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Авария на ТЭЦ-1 привела к отключению электроэнергии, что повлияло на работу трамвайных линий. Движение трамваев №1, 2, 3, 5 и 5а было приостановлено на участке от улицы Татарстан – Тукая до улицы Модельной.

Специалисты оперативно провели работы по восстановлению электроснабжения. Благодаря их усилиям движение трамваев было возобновлено в штатном режиме.