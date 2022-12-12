 Двое челнинцев лишились авто, не оплатив штраф за «пьяное» вождение
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Двое челнинцев лишились авто, не оплатив штраф за «пьяное» вождение

Если мужчины так и не погасят задолженность, их машины реализуют на торгах.

Республика
12 декабря 2022  13:37
Автор:
Ольга Ильина

Накануне сотрудники отделения судебных приставов в Набережных Челнах совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд по должникам. В итоге приставы арестовали у двух правонарушителей автомобили – ВАЗ и Вольво. Теперь машины находятся на спецстоянке, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Ранее молодые люди «попались» инспекторам ГИБДД пьяными за рулем. Штраф водители не оплачивали, приставы возбудили исполнительное производство. Но и это не повлияло на должников, из-за чего был арестован их транспорт.

Если челнинцы так и не оплатят штраф, их машины реализуют на торгах.

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