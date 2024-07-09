Двое казанцев обвиняются в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве

Следствие установило, что в 2022 году двое жителей Казани организовали мошенническую схему, используя ложные обещания о помощи в решении правовых вопросов и получении долгов.

Один из обвиняемых, получив от жительницы Казани 50 тысяч рублей, пообещал организовать задержание ее бывшего сожителя, занимавшегося незаконной реализацией наркотиков в Московской области, и добиться возвращения долга в размере 1,8 млн рублей. Он заявил, что сам организовал задержание, но для создания неблагоприятных условий содержания для должника в московском СИЗО требуется взятка в размере 500 тысяч рублей. Получив деньги, обвиняемый похитил их.

В другом случае, один из обвиняемых похитил 350 тысяч рублей у другой жительницы Казани, пообещав содействие в избрании меры пресечения ее знакомому, не связанной с заключением под стражу. В настоящее время оба обвиняемых предстанут перед судом.